Названы составы команд на индивидуальные гонки в Рупольдинге

Определен состав сборной России по биатлону на индивидуальные гонки в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В женской гонке от российской команды выступят Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.

Планируется, что чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт пропустит первый старт на данном этапе, но выступит в эстафете и масс-старте.

В мужскую «индивидуалку» будут заявлены Антон Шипулин, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.

Как и сообщалось ранее, Антон Бабиков и Максим Цветков отправились на подготовительный сбор в Италию, но заявлены на этап и могут принять участие в эстафете.

Отмечается, что состав команды на эстафеты будет сформирован по итогам выступления спортсменов в индивидуальных гонках.

Мужская гонка на 20 км состоится 10 января (начало – в 16:20 мск), женская на 15 км – 11 января (16:20 мск).