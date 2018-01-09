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    Названы составы команд на индивидуальные гонки в Рупольдинге

    Биатлон
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    Ульяна Кайшева
    На фото:Ульяна Кайшева
    Определен состав сборной России по биатлону на индивидуальные гонки в рамках этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге.

    В женской гонке от российской команды выступят Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Ирина Услугина.

    Планируется, что чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт пропустит первый старт на данном этапе, но выступит в эстафете и масс-старте.

    В мужскую «индивидуалку» будут заявлены Антон Шипулин, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Алексей Волков, Евгений Гараничев и Юрий Шопин.

    Как и сообщалось ранее, Антон Бабиков и Максим Цветков отправились на подготовительный сбор в Италию, но заявлены на этап и могут принять участие в эстафете.

    Отмечается, что состав команды на эстафеты будет сформирован по итогам выступления спортсменов в индивидуальных гонках.

    Мужская гонка на 20 км состоится 10 января (начало – в 16:20 мск), женская на 15 км – 11 января (16:20 мск).

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