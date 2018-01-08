Круглов: У Шипулина психологические проблемы из-за разговоров о дуэли с Фуркадом

Призер олимпийских игротметил, что российский биатлонистсейчас находится не в оптимальной форме.

Напомним, что в этом сезоне Шипулин принес сборной России единственную медаль на этапах Кубка мира – он взял бронзу в гонке преследования в Анси.

«Мне кажется, здесь не одна проблема. Антон проделал большую работу в предсезонный период. Возможно, не до конца ее переварил – нет легкости в движениях, а значит, организм загружен.

Есть и психологические сложности, отголоски разговоров о дуэли с Фуркадом, к примеру.

Антон однозначно лидер нашей команды, он способен подниматься на пьедестал во многих гонках, надо просто с холодной головой подходить к стартам и делать то, что умеешь.

Не стоит ставить перед собой завышенных целей, и постепенно все нормализуется», – сказал Круглов изданию «Спорт-Экспресс».