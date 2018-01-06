Кулижников завоевал золото ЧЕ на 1000 м, у Юскова серебро

Российский конькобежецзавоевал золотую медаль на дистанции 1000 метров на чемпионате Европы на отдельных дистанциях, который проходит в подмосковной Коломне.

Кулижников показал время 1 минута 8,84 секунды.

Второе место занял еще один россиянин Денис Юсков, который отстал от победителя на 0,08 секунды.

Замкнул тройку сильнейших немец Нико Иле, отставание которого составило +0,11 секунды.

Ранее Юсков в Коломне завоевал золото на дистанции 1500 метров.

У женщин на дистанции 1000 метров победу одержала россиянка Екатерина Шихова — 1 минута 15,34 секунды.

Второе место заняла австрийка Ванесса Херцог (+0,10 секунды), третьей стала голландка Маррит Ленстра (+0,40).

Две другие представительницы России — Ольга Фаткулина (+1,30) и Дарья Качанова (+1,51) — заняли соответственно шестое и седьмое места.