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    Юсков завоевал золото домашнего ЧЕ на 1500 м

    Коньки Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях-2017 Коньки
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    Денис Юсков
    На фото:Денис Юсков
    Россиянин Денис Юсков завоевал золото на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 1500 метров. Спортсмен показал результат — 1 минута 44,53 секунды.

    Серебро и бронзу завоевали голландцы Томас Крол и Кун Вервей.

    В первый день домашнего чемпионата Европы российские конькобежцы завоевали медали на всех дистанциях. В активе хозяев золото, два серебра (Ангелина Голикова и Екатерина Шихова) и бронза (Павел Кулижников).

    Конькобежный спорт. Чемпионат Европы на отдельных дистанциях. Коломна
    Мужчины. 1500 м

    1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,53.
    2. Томас Крол (Нидерланды) – 1.45,20.
    3. Кун Вервей (Нидерланды) – 1.46,40…
    5. Сергей Грязцов (Россия) – 1.46,72…
    11. Данил Синицин (Россия) – 1.49,42.

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