Юсков завоевал золото домашнего ЧЕ на 1500 м

Серебро и бронзу завоевали голландцы Томас Крол и Кун Вервей.
В первый день домашнего чемпионата Европы российские конькобежцы завоевали медали на всех дистанциях. В активе хозяев золото, два серебра (Ангелина Голикова и Екатерина Шихова) и бронза (Павел Кулижников).
Конькобежный спорт. Чемпионат Европы на отдельных дистанциях. Коломна
Мужчины. 1500 м
1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,53.
2. Томас Крол (Нидерланды) – 1.45,20.
3. Кун Вервей (Нидерланды) – 1.46,40…
5. Сергей Грязцов (Россия) – 1.46,72…
11. Данил Синицин (Россия) – 1.49,42.