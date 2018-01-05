Юсков завоевал золото домашнего ЧЕ на 1500 м

Россиянинзавоевал золото на чемпионате Европы в Коломне на дистанции 1500 метров. Спортсмен показал результат — 1 минута 44,53 секунды.

Серебро и бронзу завоевали голландцы Томас Крол и Кун Вервей.

В первый день домашнего чемпионата Европы российские конькобежцы завоевали медали на всех дистанциях. В активе хозяев золото, два серебра (Ангелина Голикова и Екатерина Шихова) и бронза (Павел Кулижников).

Конькобежный спорт. Чемпионат Европы на отдельных дистанциях. Коломна

Мужчины. 1500 м

1. Денис Юсков (Россия) – 1.44,53.

2. Томас Крол (Нидерланды) – 1.45,20.

3. Кун Вервей (Нидерланды) – 1.46,40…

5. Сергей Грязцов (Россия) – 1.46,72…

11. Данил Синицин (Россия) – 1.49,42.