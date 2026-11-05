Французская федерация хоккея объявила, что национальные команды страны не будут играть со сборными России.

Россия — Франция на ЧМ-2018 globallookpress.com

Французы обеспокоены

Французская федерация хоккея (FFHG) выразила сожаление и обеспокоенность решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России к соревнованиям под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ).

30 октября CAS вынес решение, предусматривающее возвращение российских сборных на пять чемпионатов мира 2027 года — мужской, женский, молодёжный и два юниорских.

«Руководящий совет FFHG считает, что при вынесении данного решения не были в достаточной степени учтены трудности, связанные с организацией международных соревнований, а также позиции нескольких стран-участниц. В частности, после этого объявления ряд национальных федераций официально заявили об отказе проводить матчи против российских сборных. Некоторые города, принимающие соревнования, также сообщили, что не будут проводить турниры с участием российских команд, а власти отдельных стран объявили об ограничениях на въезд российских спортсменов.

В сложившихся обстоятельствах руководящий совет FFHG единогласно принял решение снять сборную Франции по следж-хоккею с чемпионата мира в группе C, организуемого Международной федерацией парахоккея (WPIH) в Мехико с 8 по 13 декабря 2026 года. В этом турнире, который проводится независимо от ИИХФ, должна принять участие сборная России.

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В частности, 10 декабря запланирован матч между российской и французской командами. Руководящий совет федерации считает, что в нынешних условиях невозможно гарантировать надлежащее проведение соревнований. Президент и все члены руководящего совета сожалеют о необходимости принять такое решение и осознают его спортивные и человеческие последствия для спортсменов и тренерского штаба, учитывая их вклад и самоотдачу.

Кроме того, хотя в нынешнем календаре сборных Франции, участвующих в соревнованиях ИИХФ, не предусмотрено матчей против российских команд, их возвращение может повлечь серьезные последствия для организации международных чемпионатов, порядка перехода в высшие дивизионы, а также участия женской сборной Франции в чемпионате мира в элитном дивизионе в ноябре 2027 года», — говорится в заявлении Французской федерации хоккея.

Масштаб бойкота растет

Ранее уже шесть сборных отказались играть с Россией на чемпионате мира по хоккею — 2027. 3 ноября об отказе от матчей с россиянами на ЧМ-2027 сообщили представители шведского, норвежского и датского хоккея. Ранее аналогичную позицию обозначили Финляндия и Латвия. Позже к ним присоединилась Чехия.

Бойкотировать весь чемпионат мира эти команды не будут: все сборные планируют участвовать в турнире и проводить матчи с другими соперниками.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что не видит признаков дискриминации в планах некоторых европейских федераций бойкотировать матчи с командой России на ЧМ-2027 года.

Ранее появилась информация, что Германия рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года, если в нём будет участвовать сборная России.

Кроме того, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна не пустит сборную России на молодёжный ЧМ по хоккею.

Что будет дальше

ИИХФ ещё предстоит определить порядок возвращения российских команд и урегулировать ситуацию с потенциальными отказами соперников.

Федерация уже предупредила, что исполнение решения CAS потребует согласования форматов соревнований, расписания и мер безопасности с национальными ассоциациями и организаторами.