Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и Латвия заявили, что не будут играть против сборной России после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о её возвращении на международные турниры. 3 ноября об отказе от матчей с россиянами на ЧМ-2027 сообщили представители шведского, норвежского и датского хоккея. Ранее аналогичную позицию обозначили Финляндия и Латвия.

Сборная России globallookpress.com

При этом бойкотировать весь чемпионат мира эти команды не будут: все сборные планируют участвовать в турнире и проводить матчи с другими соперниками.

Почему отказались

Совет Федерации хоккея Швеции принял решение об отказе играть со сборной России 3 ноября. Как сообщил её президент Андерс Ларссон, перед этим организация обсуждала ситуацию с другими странами, прежде всего североевропейскими.

Норвежская федерация в официальном заявлении сослалась на риски для безопасности и благополучия игроков, сотрудников сборной и их семей. О своей позиции она уведомила Международную федерацию хоккея (IIHF) ещё 2 ноября. Остальные матчи группового этапа ЧМ норвежцы проведут по расписанию.

Президент датской федерации Хенрик Бах Нильсен также подтвердил агентству Ritzau, что решение не играть с Россией уже доведено до IIHF. Он объяснил его соображениями безопасности игроков, болельщиков и партнёров организации.

Финская федерация ещё вечером 2 ноября объявила, что пытается объединить другие страны для совместного обращения к IIHF. Её глава Хейкки Хиетанен заявил, что финские сборные не будут встречаться с российскими, пока продолжается конфликт на Украине.

У Латвии позиция связана с законодательным запретом. Генсек федерации Робертс Плявейс 30 октября сообщил, что организация не станет нарушать ограничения на матчи с российскими и белорусскими сборными, однако отказываться от участия в чемпионате мира тоже не будет.

Что это означает для России

30 октября CAS вынес решение, предусматривающее возвращение российских сборных на пять чемпионатов мира 2027 года — мужской, женский, молодёжный и два юниорских. IIHF выразила несогласие с вердиктом, но заявила, что будет действовать в соответствии с ним.

Положения IIHF при бойкоте предусматривают техническое поражение со счётом 0:5, которое влечёт последующую дисквалификацию с турнира, но будет ли эта норма применена на ЧМ-2027 — вопрос открытый. Бах Нильсен, к примеру, уже признал, что пока не знает, какие санкции могут последовать за решением Дании.

Что будет дальше

IIHF ещё предстоит определить порядок возвращения российских команд и урегулировать ситуацию с отказами соперников: федерация уже предупредила, что исполнение решения CAS потребует согласования форматов соревнований, расписания и мер безопасности с национальными ассоциациями и организаторами.