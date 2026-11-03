Германия рассматривает возможность отказа от проведения чемпионата мира по хоккею 2027 года, если в нём будет участвовать сборная России. Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (ИИХФ) допускать российские сборные на все международные турниры без права апелляции.

Немецкие функционеры возмущены таким решением

После того как стало известно о том, что ИИХФ приняла решение о допуске сборной России, сразу появились голоса возражения из Германии.

«Допуск России повлечёт для нас как организаторов значительные последствия в сфере безопасности, политики и экономики», — заявил председатель правления Немецкого хоккейного союза Франк Лутц 30 октября.

Франк Лутц globallookpress.com

Через день он заявил, что мы должны рассматривать и вариант возвращения прав на проведение чемпионата мира. Мы не можем брать на себя экономические риски, с которыми не сможем справиться.

1 ноября немецкий телеканал ZDF сообщил, что в Германии поставили вопрос об актуальности проведения чемпионата мира, если туда приедет Россия, и о том, стоит ли выдавать российским хоккеистам визы.

Чуть позже Швеция, Финляндия, Норвегия, Дания и Латвия заявили, что не будут играть против сборной России после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о её возвращении на международные турниры.

Какие ещё турниры могут отменить организаторы

Серьёзные трудности возникли и вокруг женского чемпионата мира среди игроков до 18 лет, который должен пройти с 8 по 16 января 2027 года в Остраве‑Порубе. В интервью Sport.cz генеральный секретарь Федерации хоккея Чехии Ян Черны объяснил, почему вопрос об участии российских хоккеисток вызывает особые сложности.

По его словам, в стране действует постановление правительства, ограничивающее выдачу виз группам российских граждан. Кроме того, внутренние правила спортивных организаций запрещают проведение матчей российских команд на территории Чехии.

Ситуация вокруг ближайшего молодёжного чемпионата мира, который пройдёт в Эдмонтоне и Ред‑Дире с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027‑го, также остаётся неясной.

Ещё 30 октября государственный секретарь Канады по спорту Адам ван Куверден заявил, что правительство решительно не согласно с решением CAS.

«Канада сохраняет позицию, которой придерживается с 2022 года: Россия не должна быть представлена на международных спортивных соревнованиях», — подчеркнул политик.