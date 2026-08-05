Руководство казанского «Ак Барса» рассчитывает пополнить состав двумя именитыми российскими нападающими из Национальной хоккейной лиги, сообщает «Бизнес Online».

Владимир Тарасенко globallookpress.com

Клуб из столицы Татарстана вступил в официальные переговоры с Владимиром Тарасенко и Евгением Дадоновым. По сообщениям спортивной прессы окончательное решение самих спортсменов по данному вопросу пока остается неизвестным.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Дадонов защищал цвета «Нью-Джерси» и сыграл в 24 встречах. Он сумел записать на свой счет одну заброшенную шайбу. Его среднее игровое время составило чуть более десяти минут за матч.

Тарасенко выходил на лед в 75 поединках за «Миннесоту». За этот период форвард набрал 47 результативных баллов в регулярном первенстве и отметился еще пятью очками в 11 играх стадии плей-офф.