Московский ЦСКА объявил о заключении годичного контракта с нападающим Максимом Маминым.

Максим Мамин globallookpress.com

Прошлый сезон 31‑летний хоккеист провёл в составе московского «Динамо»: в 56 матчах регулярного чемпионата он набрал 18 очков (6 голов + 12 передач). В плей‑офф Мамин сыграл 4 встречи, но не отметился результативными действиями.

Напомним, что Мамин — воспитанник армейцев и третий хоккеист в истории клуба по числу проведённых матчей — 547 игр. За ЦСКА нападающий в общей сложности набрал 245 очков (111 голов + 134 передачи) и дважды становился обладателем Кубка Гагарина.