Хоккейный клуб «Сочи» официально объявил о назначении Андрея Миронова на должность главного тренера основной команды.

Андрей Миронов globallookpress.com

Пресс-служба южан подтвердила окончательное формирование тренерского и управленческого штаба «леопардов» перед стартом предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги. Отвечать за подготовку нападающих будет знаменитый Алексей Ковалев, позиции защитников доверили курировать Евгению Шалдыбину и Антону Буханко, а тренировать голкиперов продолжит Андрей Царев.

За общефизическую подготовку хоккеистов назначен ответственным Алексей Войтюк, в то время как должность видеотренера занял Егор Варнавский.