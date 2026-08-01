Новосибирская «Сибирь» официально прекратила сотрудничество с канадским нападающим Энди Андреоффом, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Трудовое соглашение с 35-летним форвардом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Энди Андреофф globallookpress.com

В минувшем клубном сезоне Андреофф не сумел продемонстрировать высокую результативность, набрав лишь 8 (6+2) очков при показателе полезности «-7» в 21 матче регулярного чемпионата КХЛ. В рамках розыгрыша плей-офф нападающий записал на свой счет 2 (1+1) балла в пяти сыгранных встречах.

Всего за время своей карьеры в КХЛ опытный канадец отыграл 163 официальных поединка, в которых отметился 58 заброшенными шайбами и отдал 33 голевые передачи.