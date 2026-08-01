«Салават Юлаев» официально объявил о расставании с нападающим Евгением Кузнецовым. 33-летний форвард покинул уфимский клуб и получил статус свободного агента.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

В пресс-службе команды поблагодарили хоккеиста за выступления.

«Спасибо за всё, Кузя. Клуб благодарит Евгения за игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Салавата Юлаева».

В составе уфимцев Кузнецов провёл 27 матчей с учётом плей-офф, записав на свой счёт 20 результативных баллов по системе «гол+пас» (7 шайб и 13 передач).

Ранее в СМИ сообщалось, что опытный форвард уже занимается поиском новой команды, в которой продолжит карьеру.