Владивостокский «Адмирал» официально заключил трудовое соглашение с нападающим Владиславом Цицюрой.

Владислав Цирюра globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на два сезона и носит односторонний характер. Ранее «моряки» получили спортивные права на игрока в результате обмена с череповецкой «Северсталью».

В минувшем сезоне КХЛ Цицюра принял участие в 29 официальных матчах регулярного чемпионата и серии плей-офф, в которых сумел забросить три шайбы и отметился восемью результативными передачами.