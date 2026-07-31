Казахстанский «Барыс» официально объявил о прекращении сотрудничества с вратарем Никитой Бояркиным и защитником Тамирланом Гайтамировым. Как сообщает пресс-служба астанинского клуба, трудовые соглашения с хоккеистами были расторгнуты по инициативе руководства команды.

Никита Бояркин globallookpress.com

27-летний Бояркин за время своих выступлений в Континентальной хоккейной лиге отыграл 103 официальных матча. В активе голкипера значатся 24 победных поединка при проценте отраженных бросков 91,2% и коэффициенте надежности 2,64.

25-летний Гайтамиров имеет в своем послужном списке 167 сыгранных встреч в рамках КХЛ. Выступая за казахстанский коллектив, защитник записал на свой счет 10 результативных баллов, забросив две шайбы и сделав восемь голевых передач.