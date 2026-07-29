«Трактор» заключил контракт с защитником Владиславом Валенцовым. По информации пресс-службы клуба, соглашение рассчитано до конца сезона 2027/2028.

Владислав Валенцов globallookpress.com

В сезоне 2020/2021 Валенцов перешел в «Сочи» в результате обмена. 9 декабря 2020 года он дебютировал в КХЛ. После полутора сезонов в сочинском клубе игрок перешел в «Витязь» на три года. В первый сезон с этой командой он помог ей выйти в плей-офф.

Летом 2025 года Владислав заключил контракт с «Шанхайскими Драконами». В прошлом чемпионате он набрал 6 (1+5) очков в 56 матчах.