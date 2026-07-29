Форвард «Сибири» Валентин Пьянов принял решение закончить профессиональную карьеру.

Валентин Пьянов globallookpress.com

«Я принял решение завершить карьеру. Для меня была большая честь и привилегия выступать за родной клуб — для пацана, который вырос через дорогу от нашего ледового дворца спорта… Дорасти до паренька, который впервые выйдет в майке „Сибирь“ и будет защищать честь нашей любимой команды, — это дорогого стоит. Хоккей останется большой частью моей жизни. И я очень надеюсь, что мы ещё увидимся», — сказал Пьянов пресс-службе КХЛ.

Пьянов расторг контракт с «Сибирью» по обоюдному согласию. Также он выступал за омский «Авангард», тольяттинскую «Ладу» и хабаровский «Амур». Всего на его счету 627 матчей в КХЛ, 95 заброшенных шайб и 148 ассистов.