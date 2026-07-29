Омский «Авангард» официально объявил о подписании контракта с канадским нападающим Седриком Пакеттом.

Седрик Пакетт globallookpress.com

32-летний форвард, имеющий российское гражданство, продолжит карьеру в составе «ястребов». По информации пресс-службы клуба, соглашение рассчитано до мая 2027 года.

Пакетт хорошо знаком болельщикам КХЛ по выступлениям за минское и московское «Динамо». За время игры в лиге он провёл 227 матчей, набрав 125 (67+58) очков по системе «гол+пас».

До переезда в КХЛ Пакетт выступал в НХЛ за «Тампу», вместе с которой стал обладателем Кубка Стэнли, а также защищал цвета «Оттавы», «Каролины» и «Монреаля».