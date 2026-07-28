Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает, что нападающему Евгению Кузнецову надо было перейти в «Трактор», а не в СКА после возвращения из НХЛ.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Если Кузнецов так и не найдёт себе команду, это будет потерей для КХЛ? Думаю, такими словами апеллировать не стоит. Говорить о потере для КХЛ тут не совсем уместно. Можно говорить о потере для конкретного клуба. Думаю, если бы Женя из НХЛ вернулся в родной "Трактор", то до сих пор спокойно продолжал бы карьеру. Но он позарился на посулы, а в том СКА от любви до ненависти был один шаг.

В жизни бывают моменты, когда нужно принять решение, от которого зависит будущее. Но Женя ошибся, и теперь ему приходится расплачиваться тем, что у него возникли проблемы с поиском нового клуба. Будем надеяться, что Женя будет востребован. Всё-таки это значимый игрок, который может повести за собой команду», — цитирует Плющева «Матч ТВ».

Напомним, что Кузнецов выступал за СКА в сезоне 2024/2025, где провел 45 матчей, забросил 13 шайб и сделал 27 голевых передач. После завершения сезона клуб из Санкт-Петербурга расторг контракт с нападающим.