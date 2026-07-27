Защитник Бреннан Менелл подписал соглашение с клубом «Шанхайские Драконы», сообщает пресс-служба новой команды хоккеиста.
Ранее 29-летний игрок обороны официально покинул петербургский СКА, расторгнув действующий контракт по обоюдному согласию сторон.
В минувшем сезоне Менелл являлся одним из основных защитников армейского клуба, приняв участие в 60 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. За этот отрезок американец сумел набрать 18 результативных баллов, забросив 9 шайб и отдав 9 голевых передач при общем показателе полезности «+4».