В минувшем сезоне Менелл являлся одним из основных защитников армейского клуба, приняв участие в 60 матчах регулярного чемпионата и плей-офф. За этот отрезок американец сумел набрать 18 результативных баллов, забросив 9 шайб и отдав 9 голевых передач при общем показателе полезности «+4».

Хоккей• 20/07/2026 08:54 Период полураспада: почему «Ак Барс» покидают лидеры после финала Кубка Гагарина

Хоккей• 17/05/2026 16:19 Хмуриться надо, «Лада»: почему КХЛ грозит снятие еще одного клуба

Хоккей• 22/04/2026 08:22 Шоковая терапия: «Динамо» отказалось от Ротенберга и забрало Тамбиева из СКА

Хоккей• 18/04/2026 09:17 Кубок Гагарина: «Локомотив» и «Ак Барс» смяли соперников, «Торпедо» дало бой «Металлургу» Мг

Хоккей• 13/04/2026 09:25 Кубок Гагарина: «Авангард» и «Локомотив» близки к 1/2, «Ак Барс» и «Металлург» ведут в своих сериях

Главные темы сейчас

Хоккей• 17/07/2026 21:13 «Динамо» Минск возглавил тренер из НХЛ: почему Брылин вернулся в КХЛ

Хоккей• 17/07/2026 08:48 Пять главных уроков, которые клубы НХЛ могут вынести из чемпионского похода «Каролины»

Хоккей• 15/07/2026 10:46 Неумолимый кризис: 4 клуба НХЛ, которым грозит спад в сезоне 2026/27

Хоккей• 07/07/2026 16:23 Продление Овечкина, переход Бобровского, контракт Демидова: как у россиян дела в НХЛ

Хоккей• 07/07/2026 10:26 Не ради прощального сезона: почему Овечкин решил остаться в «Вашингтоне»?

Выбор читателей

Футбол• 23/07/2026 21:53 Жизнь после Месси. Сборной Аргентины предстоит измениться

Футбол• 19/07/2026 16:46 Непростые отношения: почему и кому «Монако» хочет продать Головина?

Футбол• 24/07/2026 10:29 Масонский ритуал, ФБР и утекшая энергия: почему Аргентина отказалась верить в победу Испании на ЧМ-2026

Футбол• 22/07/2026 15:50 Сборная будущего: звезды ЧМ‑2030, о которых вы еще не слышали

Футбол• Вчера 12:37 «Маленький Месси» из «МЮ» и 16-летний феномен «Ливерпуля»: 10 юных талантов, за которыми стоит следить на предсезонке АПЛ

Самое интересное

Хоккей• 29/05/2026 10:17 Плей-офф меняют, Кубок отменяют: что придумали в КХЛ на новый сезон

Бои• 28/05/2026 15:10 Защита против Кабайела, реванш с Верхувеном или закат: что дальше в карьере Усика?

Футбол• 28/05/2026 18:25 Побег из «Реала», спаситель Рима и джекпот «Баварии»: рейтинг лучших трансферов сезона 2025/26

Футбол• 28/05/2026 10:47 Замкнутый круг: почему лучшие игроки АПЛ больше не уезжают за границу