Александр Черных, агент голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова, прокомментировал продление соглашения клиента с клубом.

Тимур Билялов — голкипер «Ак Барса» globallookpress.com

«При переговорах Тимур сразу нам дал понять, что "Ак Барс" является для него приоритетным вариантом. Тем более Билялов сам из Татарстана и провёл за "Ак Барс" 10 сезонов. Тимур хочет наконец-таки выиграть кубок с "Ак Барсом". В прошлом сезоне для этого не хватило двух матчей. Мы рады, что удалось договориться с руководством клуба о продлении. В противном случае у нас было два хороших варианта на Западе. И мы бы подписались на адекватные деньги там.

Считаю, "Ак Барс" на ближайшие два сезона обеспечил себе надёжный тыл в лице Билялова. Также отмечу, помимо сменщика Тимура Арефьева, в Казани подрастает ещё один молодой и перспективный вратарь — Александр Столпеченков», — цитирует Черных «Сила спорта».

Билялов подписал 2-летнее соглашение с «Ак Барсом». В минувшем сезоне голкипер провел за казанскую команду 65 матчей, отразил 92.16% бросков при коэффициенте надежности 2.32.