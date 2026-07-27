Голкипер Тимур Билялов и казанский «Ак Барс» достигли договоренности о продлении контракта еще на два сезона.

Тимур Билялов globallookpress.com

«Тимур Билялов остаётся в Казани! "Ак Барс" продлил контракт с голкипером ещё на два сезона. В прошедшем чемпионате КХЛ Билялов провёл 47 матчей, одержал 29 побед, оформил три "сухаря" и завершил сезон с коэффициентом надёжности 2,35 и 91,9% отраженных бросков.

В плей-офф вратарь сыграл 18 матчей, помог команде выйти в финал Кубка Гагарина и показал процент отражённых бросков 92,8%. Желаем Тимуру уверенной игры и новых побед в составе "Ак Барса"!» — сказано в сообщении пресс-службы казанцев.

31-летний голкипер выступает в составе «Ак Барса» с 2019 года. В прошлом сезоне он помог команде добраться до финала Кубка Гагарина.