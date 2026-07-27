Экс‑тренер СКА Сергей Черкас считает, что карьера знаменитого нападающего Евгения Кузнецова постепенно идёт на спад.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Думаю, на сегодняшний день интерес к Кузнецову намного меньше, чем был, когда Евгений только перешёл в СКА. И как сложится его карьера, сложно предсказать. Это большой мастер, сомнений нет, но это затухающая звезда — очевидный факт. Мы все надеемся и хотим, чтобы Кузнецов опять начал играть и показывать те филигранные хоккейные финты, которые он делал раньше», — цитирует тренера сайт Allhockey.ru.

В прошлом сезоне 34‑летний форвард выступал за «Металлург» и «Салават Юлаев», где в 34 играх набрал 27 очков (7 голов + 20 передач).