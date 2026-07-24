Шуми Бабаев, агент нападающего Евгения Кузнецова, ответил на вопросы о будущем форварда в КХЛ.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Существует ли вероятность того, что следующий сезон Евгений начнет в "Тракторе"? С Челябинском нет никаких разговоров. Ясность по будущему есть, ждем окончательных вариантов, появляются и новые варианты, посмотрим, как всё будет.

Есть ли команды, которые мы не будем рассматривать для Кузнецова? Нет таких команд. Мы открыты к разговору с любым клубом. Главное, чтобы там понимали, как использовать Евгения, и чтобы эта команда за что‑то боролась.

В следующем сезоне можем увидеть Кузнецова в любом из клубов КХЛ? Не в любом, но в большинстве, скажем так. Есть пять клубов, с которыми мы разговариваем, вряд ли за этот круг выбор выйдет», — сказал Бабаев «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Кузнецов выступал за «Салават Юлаев», где провел 26 матчей, забросил 7 шайб и сделал 13 голевых передач.