Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о работе главного тренера «Нефтехимика» Игоря Гришина.

Игорь Гришин — главный тренер «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Игоря Гришина я уже знаю давно, ещё по работе в юношеских командах и детских школах. Гришин — это такой фанатик своего дела, который уже доказал, что может работать в КХЛ. Он ведь работал и в "Спартаке" довольно-таки неплохо. И в прошлом году хороший сезон у него был в Нижнекамске. Видно, что за его первый год команда действительно подросла, и сейчас растёт, ребята становятся опытнее, многие ребята играют не первый год.

О попадании в плей-офф речи быть не должно — это само собой разумеющееся. И, наверное, уже с таким более сбалансированным составом как минимум, первый раунд они вообще обязаны проходить. Игорь Владимирович — очень хороший тренер и его штаб довольно-таки приличный. Поэтому, пожелаю ему успеха и удачи», — цитирует Гомоляко «Сила спорта».

Напомним, что в минувшем сезоне «Нефтехимик» вылетел в 1-м раунде розыгрыша Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» со счетом в серии 1:4.

Ранее сообщалось о том, что защитник Артем Сериков подписал новый контракт с «волками» до конца сезона 2027/2028.