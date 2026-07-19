Нападающий Захар Бардаков принял решение вернуться в санкт-петербургский СКА. Хоккеист объяснил свой отъезд из НХЛ нехваткой игрового времени в составе «Колорадо Эвэланш».

Захар Бардаков globallookpress.com

«В первую очередь из-за игрового времени. Я не могу позволить себе потерять еще один сезон. Один год в НХЛ — это был отличный опыт. Возможно, останься я еще на год, игрового времени стало бы больше. Но никто этого не гарантировал. А потерять еще один год было бы очень тяжело», — сказал Бардаков «СЭ».

В регулярном чемпионате НХЛ Бардаков принял участие в 60 матчах, в которых набрал 10 (1+9) очков, однако в матчах серии плей-офф на льду так и не появился. До переезда в Северную Америку нападающий также защищал цвета петербургских армейцев.

За всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Бардаков отыграл 209 встреч в регулярных чемпионатах, записав на свой счет 79 (38+41) результативных баллов. В рамках розыгрыша Кубка Гагарина в активе хоккеиста 41 матч и 11 (3+8) очков.