Китайский клуб «Шанхайские Драконы» официально объявил о подписании контракта с нападающим Артемом Черновым.

Артем Чернов globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба команды, с 29-летним форвардом заключено двустороннее соглашение сроком на один сезон. В составе «драконов» российский хоккеист будет выходить на лед под 12-м номером.

За свою профессиональную карьеру нападающий накопил богатый опыт выступлений в Высшей хоккейной лиге, где защищал цвета петербургского «Динамо». В составе команды из Северной столицы Чернов принял участие в 278 матчах, в которых сумел забросить 54 шайбы и отметился 83 результативными передачами при высоком общем показателе полезности «+65».