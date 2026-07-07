Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги подтвердила подписание нового соглашения между тольяттинской «Ладой» и канадским нападающим Райли Савчуком.

Райли Савчук globallookpress.com

Трудовой договор со снайпером продлен на один год. В минувшем регулярном чемпионате 27-летний хоккеист продемонстрировал высокую результативность, заработав 45 (23+22) очков по системе «гол+пас» в 68 сыгранных матчах, что позволило ему выиграть гонку бомбардиров внутри своей команды.

Несмотря на личные успехи форварда, для тольяттинского коллектива прошедшая кампания сложилась неудачно: «Лада» финишировала на предпоследней строчке как в турнирной таблице Западной конференции, так и в общем зачете регулярного сезона КХЛ, обогнав лишь хоккейный клуб «Сочи».