Спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский высказался о подписании контракта с американским защитником Томити Ловеллом.

Антон Марчинский — спортивный директор «Нефтехимика» t.me/wolfstaya

«Тимоти Ловелл — мобильный и быстрый защитник, в первую очередь, конечно, выделяющийся своими атакующими навыками. Плюс он достаточно молод и может прогрессировать.

У нас есть опыт Луки Профаки, который два сезона назад приезжал из этой же лиги, смог закрепиться и стать важной частью команды. Тренерский штаб считает, что Ловелл подходит под игровой стиль и добавит атакующего потенциала команде. Приветствуем Тимоти в Стае», — цитирует Марчинского пресс-служба «Нефтехимика».

Ловелл начинал карьеру в студенческой лиге (NCAA), далее в его карьере были университетские команды и команда «Гринвилл Свамп Рэббитс» в Лиге Восточного побережья, где в 72 матчах он записал на свой счёт 32 (6+26) очка.