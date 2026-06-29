Пресс-служба «Адмирала» официально сообщила о заключении двустороннего контракта с нападающим Егором Корбитом, который рассчитан до завершения сезона-2026/2027.

Егор Корбит globallookpress.com

Дальневосточный клуб подписал соглашение с воспитанником московских хоккейных школ, имеющим опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). На протяжении двух предыдущих сезонов форвард защищал цвета нижнекамского «Нефтехимика», в составе которого принял участие в 36 матчах и записал на свой счет 7 (5+2) результативных баллов.

Прошлый игровой год нападающий провел в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), где в 42 встречах за хоккейный клуб «Ростов» отметился 20 (9+11) очками, а его суммарная статистика в ВХЛ теперь составляет 75 (41+34) баллов, набранных в 173 сыгранных матчах.