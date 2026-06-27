Владивостокский «Адмирал» заключил пробное соглашение с нападающим Данилой Квартальновым.

Данила Квартальнов globallookpress.com

О подписании контракта официально сообщила пресс-служба дальневосточного клуба. Прошлый сезон воспитанник воскресенского хоккея провел в составе нижнекамского «Нефтехимика», где принял участие в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ и записал на свой счет 5 ассистентских баллов.

Суммарно за карьеру в Континентальной хоккейной лиге 28-летний форвард отыграл 243 встречи, в которых забросил 9 шайб и отдал 29 результативных передач при общем показателе полезности «-21».