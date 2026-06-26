Капитан сборной Норвегии Андреас Мартинсен прокомментировал решение вратаря Хенрика Хаукеланна продолжить карьеру в «Тракторе».

Хенрик Хаукеланн globallookpress.com

«Он едет туда как хоккеист, и здесь много тех, кто уже играл в России. Конечно, жаль, что ситуация сложилась именно так, но он едет туда как хоккеист», — цитирует Мартинсена NRK.

31-летний норвежец подписал контракт с челябинским клубом на два года, из-за чего не сможет выступать в составе своей национальной команды.

Хаукеланн на минувшем чемпионате мира был признан лучшим вратарем турнира и завоевал со сборной Норвегии бронзовые медали.