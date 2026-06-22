Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал подписание контракта нападающего Максима Комтуа со «Спартаком».

Максим Комтуаа globallookpress.com

«Комтуа — хороший, добротный игрок. Он пихается на льду, и именно такого хоккеиста не хватало "Спартаку". Раньше в команде было много техничных игроков, а такой "таранчик" тоже нужен — тот, кто заводит партнеров, "тыркается" со всеми, мешается везде. Такой игрок был необходим команде, и теперь его нашли», — цитирует Кожевникова «Матч ТВ».

Стороны подписали контракт до конца сезона-2026/2027. Ранее канадец выступал за московское «Динамо», откуда был обменян в «Спартак» на Никиту Коростелева.