Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» официально объявила о пролонгации трудовых отношений с защитником Ильей Слепковым, заключив с 21-летним хоккеистом новое двустороннее соглашение сроком на один сезон.

Илья Слепков ТГ-канал «Нефтехимика»

Молодой игрок обороны является воспитанником местной детско-юношеской спортивной школы и в минувшем игровом году защищал цвета «Ижстали» в рамках Высшей хоккейной лиги, где за 39 проведенных встреч записал на свой счет 5 результативных баллов, забросив две шайбы и отдав три голевые передачи.

В сезоне-2025/26 «Нефтехимик» финишировал на седьмой строчке в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с 71 баллом в активе, после чего завершил борьбу за Кубок Гагарина на стадии первого раунда плей-офф, уступив в серии омскому «Авангарду» с общим счетом 1-4.