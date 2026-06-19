Бывший игрок и экс-наставник «Спартака» Виктор Пачкалин высказался о переходе нападающего Максима Комтуа в красно-белый клуб из «Динамо».

Максима Комтуа globallookpress.com

«Комтуа — очень сильный хоккеист, его потенциал не до конца раскрыт. Если будет в лучшей своей форме, то это точно один из сильнейших игроков лиги. А на все разговоры о его образе не надо обращать внимания. Да, он дерзкий и неудобный для соперника, но теперь он будет неудобен для соперников "Спартака".

То, как к нему относились в "Динамо", я не могу комментировать, это вопросы к бело-голубым. Думаю, что ситуация и его роль в "Спартаке" будет иной — играющей на пользу спартаковцам. Жамнов и весь тренерский штаб с их опытом точно найдут подход к игроку — и он раскроется», — цитирует Пачкалина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что канадец перешел в «Спартак» в результате обмена с «Динамо». В обратном направлении последовал Никита Коростелев.