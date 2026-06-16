Российский защитник Егор Замула перейдет в ЦСКА, сообщает журналист Артур Хайруллин в своем телеграм-канале.

Егор Замула globallookpress.com

По информации источника, хоккеист подпишет контракт с красно-синими на три года. Утверждается, что Замула принял решение не ждать вариантов в Северной Америке после того, как закончился контракт с «Коламбусом».

Защитник начал сезон-2025/2026 в «Филадельфии», за которую провел 13 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, сделав 1 передачу. После этого он перешел в «Коламбус» — 20 игр и 2 (0+2) очка.