«Вегас Голден Найтс» объявил об уходе из команды главного тренера Джона Тортореллы.

Джон Торторелла globallookpress.com

«Мы благодарим Тортореллу за руководство, которое он оказывал нашей команде с момента присоединения к организации в марте. Когда было принято решение пригласить Тортореллу в Вегас, нам нужен был немедленный помощник в решающий момент сезона.

Опыт и лидерские качества Тортореллы оказались именно тем импульсом, который нам был нужен, и помогли нам выйти в финал Кубка Стэнли. Мы благодарны Торторелле за его страсть, искренность и преданность нашей организации и желаем ему и его семье всего наилучшего», — цитирует генерального менеджера Келли Маккриммона пресс‑служба клуба.

67‑летний специалист возглавил «Вегас» в марте 2026 года и добрался с ним до финала Кубка Стэнли. Также он известен по работе с «Рейнджерс», «Филадельфией», «Коламбусом», «Ванкувером» и сборной США.