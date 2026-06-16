Директор «Северстали» Николай Канаков высказался о возможном переходе вратаря команды Александра Самойлова в СКА.

Александр Самойлов globallookpress.com

«По Самойлову чуть иная информация. У него после сезона‑2026/27 заканчивается контракт, и он становится свободным агентом. У клуба есть правило, что нужно договариваться на берегу: либо мы продлим сотрудничество еще на сезон, либо как‑то урегулируем этот вопрос, договариваемся. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. В конце сезона Самойлов может просто уйти, а нам это не очень нравится», — цитирует Канакова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне 29-летний вратарь провел 50 встреч в «регулярке» и плей-офф, отразив 91,4% бросков и оформил шесть «сухарей».