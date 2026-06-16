Нападающий Евгений Кузнецов высказался о своих планах на будущий сезон.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Очень хотел остаться в Уфе, но меня не оставили. Хотел в Челябинск — там тоже отказались.

Есть ли варианты? Нет, пока еще все в процессе. Мы определились с женой, что дочь окончит начальную школу здесь, в США, а сын во второй класс пойдет. Теперь от этого могу отталкиваться. Могу поехать в маленький город или на Дальний Восток, потому что я буду жить один. Мне без разницы, где жить», — сказал Кузнецов в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.

34-летний форвард завершал минувший сезон в «Салавате Юлаеве», где провёл 19 матчей и набрал 18 (6+12) очков. В плей-офф хоккеист в семи играх отметился голом и результативной передачей.