Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил игру 19-летнего форварда «Локомотива» Егора Сурина в минувшем сезоне КХЛ.

Егора Сурина globallookpress.com

«Думаю, Сурин скоро уедет в НХЛ. Он очень интересно выступает, принимает много нестандартных решений. Такие хоккеисты смотрятся зрелыми, органичными в составе со взрослыми партнёрами. Он играет не как молодой, а уже по-настоящему.

Радулов подтянул Сурина, научил играть правильно, поэтому тот быстро прогрессирует. Молодые растут быстро, им надо буквально полгода. Если они не сидят на лавке, то очень быстро прибавляют. А у Сурина еще и Радулов рядом оказался. Не знаю, может ли Александр научить играть на своём уровне, но подсказать точно способен.

В этом году Сурин играл еще лучше, чем в прошлом. Хоккеист растет и добавляет. Ему надо пробовать себя в НХЛ, проверить силы. Молодых надо отпускать, чтобы они потом не жалели. Удерживать их не надо», — цитирует Крикунова «Советский спорт».

В прошлом сезоне нападающий сыграл в 57 встречах регулярного чемпионата, в которых набрал 37 (15+22) баллов. В плей-офф на его счету 22 матча, в которых набрал 8 (3+5) очков. Сурин стал двукратным обладателем трофея в составе «Локомотива».