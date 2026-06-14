Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов рассказал, почему принял решение уйти из минского «Динамо» и возглавить ярославский клуб.

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Мы могли бы и продолжать работу. Просто я не видел не то что заинтересованности, а какой‑то инициативы, и получился контракт с "Локомотивом". Решение принимает руководство клуба, а тренер приходит в команду, чтобы её когда‑то покинуть. Мы продолжали работать с командой, всё было, как и должно быть. Ребята тренировались, иностранные хоккеисты уехали. Потом мы разъехались, контракт подходил к завершению. Всё было, как обычно, ничего нового тут не скажешь. У меня была одна встреча с руководством клуба», — цитирует Квартальнова ТАСС.

60‑летний Квартальнов был назначен главным тренером «Локомотива» 1 июня. Он сменил на этом посту канадца Боба Хартли, который привёл команду к победе в Кубке Гагарина.