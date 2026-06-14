Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов заявил, что команде будет непросто выступить успешно третий сезон подряд в КХЛ.

Дмитрий Квартальнов — главный тренер «Локомотива» globallookpress.com

«Задача выступить успешно будет непростой, команда играла три года подряд в финале. Наверное, состав стоит чуть расширить, пускай костяк тот же. У нас хорошая молодёжь, которая выиграла плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, будем её привлекать. Та энергия, молодость, задор, я думаю, это поможет команде.

Знаю, что молодёжная команда "Локомотива" собирается чуть пораньше, в июле. Поеду туда пораньше, посмотрим на неё и начнём работать», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

Напомним, что «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне 2025/2026, обыграв в финале «Ак Барс» со счетом в серии 4:2.