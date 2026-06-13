Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин высказался о возможном назначении помощника главного тренера команды Дэйва Барра в качестве наставника минского «Динамо».

Дэйв Барр globallookpress.com

«Это, кстати, удивительный момент, мы это прочитали из прессы. Коллеги из Минска на нас не выходили по поводу Барра, у Дэйва действующий контракт, каких-то серьёзных переговоров с его стороны с "Динамо" тоже не было. Поэтому, возможно, это просто слух», — цитирует Сопина «Чемпионат».

Барр работает в «Авангарде» ассистентом главного тренера с середины сезона-2024/2025. Также канадский специалист был исполняющим обязанности наставника во время отсутствия Ги Буше.