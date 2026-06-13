Экс-тренер «Лады» Никита Щитов высказался о переходе канадского нападающего Джошуа Ливо в «Авангард».

Джошуа Ливо globallookpress.com

«Ливо — усиление для "Авангарда", в команде есть хорошие ребята, с которыми Джош может сыграться и набирать очки. Это мастер, который может забить. В "Салавате" год назад у Козлова он неплохо играл в плей‑офф. Да и в Омске есть ребята, которые могут поговорить с Ливо, есть Свитов. Думаю, Ливо будет (хорошо) играть в плей‑офф. Да, репутация у него неоднозначная, но игрок по нашим меркам хороший. Да и тренер в "Авангарде" — его соотечественник. Думаю, Буше знал, кого приглашает.

Ливо может стать одним из тех, кто способен помочь. Потому что он — играющий хоккеист. Он может решить момент и здорово смотрится в большинстве. С агрессивным стилем "Авангарду" Джош пригодится», — цитирует Щитова «Матч ТВ».

Ранее «Авангард» объявил, что подписал соглашение с 33‑летним форвардом на один сезон.

В прошлом сезоне канадский форвард набрал 65 (26+39) очков в 62 матчах регулярного чемпионата за «Трактор», добавив к ним 4 очка (3+1) в пяти играх плей‑офф.