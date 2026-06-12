Экс-тренер «Лады» Никита Щитов высказался о новом контракте Анвара Гатиятулина с «Ак Барсом».

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Новый контракт Гатиятулина — закономерный ход. Тренер здорово работает, его штаб тоже с каждым годом всё лучше становится. Кого‑нибудь другого было нелогично брать. Там уже всё выстроено, так что ход логичный.

Насколько ключевую роль в команде играет Билялетдинов? Не думаю, что всё зависит именно от Билялетдинова. Здорово, когда в клубе есть тренер‑консультант с огромным опытом. Он может что‑то со стороны подсказать. Но ведь это не значит, что Гатиятулин всё это принимает. Здорово, когда есть советники, которые единым коллективом работают на благо результата. Но совсем не значит, что Гатиятулин делает то, что ему говорят», — цитирует Щитова «Матч ТВ».

Гатиятулин возглавил «Ак Барс» в 2024-м году. Под его руководством команда в сезоне-2025/2026 дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила в решающей серии «Локомотиву» со счетом 2-4.

50-летний специалист подписал новое соглашение с казанским клубом до конца сезона-2027/2028.