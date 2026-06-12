Бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов высказался о новом контракте Анвара Гатиятулина с казанским клубом.

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Логичное решение. Да, после серебра могли быть сомнения. Но команда вышла в финал, и это хороший результат. Второе место тоже не так просто выиграть, тем более, боролись за первое. Поэтому логично, что дали новый контракт.

Командой руководит Билялетдинов? Конечно, Зинэтула Хайдарович помогает, но руководить можно, только когда на лавке стоишь. И команда показывает хоккей, похожий на тот, что ставил Билялетдинов. В плей‑офф все играют от обороны. Но именно что похож, потому что сейчас хоккей стал другой», — цитирует Крикунова «Матч ТВ».

Гатиятулин возглавил «Ак Барс» в 2024-м году. Под его руководством команда в сезоне-2025/2026 дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила в решающей серии «Локомотиву» со счетом 2-4.

50-летний специалист подписал новое соглашение с казанским клубом до конца сезона-2027/2028.