Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков оценил решение «Ак Барса» подписать новый контракт с текущим наставником команды Анваром Гатиятулиным.

Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Это взвешенное решение руководства казанского клуба. Команда с Гатиятулиным вышла в финал, это точно учитывалось при анализе успехов команды и принятии решения о продлении сотрудничества», — цитирует Быкова «Матч ТВ».

Гатиятулин возглавил «Ак Барс» в 2024-м году. Под его руководством команда в сезоне-2025/2026 дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила в решающей серии «Локомотиву» со счетом 2-4.

50-летний специалист подписал новое соглашение с казанским клубом до конца сезона-2027/2028.