Нападающий «Северстали» Адам Лишка может продолжить карьеру в «Металлурге». Об этом сообщает журналист СЭ Михаил Зислис в своем телеграм-канале.

Адам Лишка globallookpress.com

Стало известно, что «Металлург» ведет переговоры с «Северсталью» по возможному трансферу Лишки. У нападающего завершился срок контракта с череповецким клубом, но словацкий форвард находится в статусе ОСА.

«Словак рассчитывал продолжить карьеру в Северной Америке, но пока у него нет на руках конкретных предложений. Это совсем не означает, что нападающий в обязательном порядке переберётся в Магнитогорск, где его очень хочет видеть главный тренер Андрей Разин», — добавил Зислис.

В минувшем сезоне Лишка провел за «Северсталь» 50 матчей, забросил 22 шайбы и сделал 16 голевых передач.