Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о переходе Джошуа Ливо в «Авангард».

Джошуа Ливо globallookpress.com

«Канадец Буше пригласил канадца Ливо, и вообще тренер старается играть в канадский хоккей. Из-за трансфера Ливо хоккей "Авангарда" станет еще более североамериканским, Джошуа повысит результативность всего "Авангарда"», — приводит слова Крикунова Liveresult.ru.

Ранее 33-летний Ливо расторг соглашение с «Трактором». В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 69 (29+40) очков в 67 матчах.

Ливо — действующий рекордсмен лиги по количеству голов за один регулярный чемпионат. В сезоне 2023/2024 он превзошел достижение Сергея Мозякина, забив 49 шайб.