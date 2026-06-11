Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев подвел итоги минувшего сезона КХЛ.

Даниил Исаев globallookpress.com

«Защитить титул было сложнее? Конечно. Это намного сложнее, потому что тебе никак не расслабиться. Нужно постоянно искать возможности для улучшения своей игры. Это непросто — найти в себе мотивацию, но у нас получилось. Безусловно, на нас иначе настраиваются. Мы видели это и раньше, поскольку были сильной командой, но после чемпионства это стало особенно заметно.

Самок сложное в минувшем сезоне? Притирка с новым тренерским штабом, которого были свои требования, нам понадобилось время, чтобы понять и перестроиться.

Не хватало эмоций в "регулярке"? Конечно, после двух финалов и чемпионства — эмоций было меньше. Но у всех парней получилось их найти. Не знаю, кто откуда их черпал, у всех разные источники», — цитирует Исаева пресс-служба КХЛ.

«Локомотив» в сезоне-2025/2026 выиграл второй Кубок Гагарина в своей истории, обыграв в решающей серии «Ак Барс» со счетом 4-2. Исаев был признан лучшим игроком плей-офф.