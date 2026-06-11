Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о переходе Джошуа Ливо в «Авангард».

Джошуа Ливо globallookpress.com

«Конечно, стиль игры Ливо может претерпеть изменения из-за смены обстановки, смены команды. Иностранные хоккеисты, которые уже приучены к игре в российских реалиях, быстро привыкают к новому месту. Когда берёшь игрока с такими достижениями, то это считается удачным приобретением, Ливо будет полезен», — цитирует Быкова Liveresult.ru.

Ранее 33-летний Ливо расторг соглашение с «Трактором». В минувшем сезоне он стал лучшим снайпером и бомбардиром команды, набрав 69 (29+40) очков в 67 матчах.

Ливо — действующий рекордсмен лиги по количеству голов за один регулярный чемпионат. В сезоне 2023/2024 он превзошел достижение Сергея Мозякина, забив 49 шайб.